НБУ опасается потери независимости

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

В НБУ призывают действовать в рамках закона

В Украине появились риски для сохранения независимости Национального банка. Об этом говорится в заявлении НБУ после заседания правления.

Комментируя это заявление, глава правления НБУ Яков Смолий на брифинге сказал, что по закону Национальный банк является независимым учреждением и его главной целью является обеспечение макрофинансовой стабильности.

"Раздавались из разных источников, в прессе информация о возможной замене или не замене руководства Национального банка", - сказал он.

Смолий напомнил, что закон о Национальном банке прописан таким образом, что все рычаги и противовесы сбалансированы, чтобы НБУ работал как независимый институт. В частности, это право президента вносить кандидатуру главы НБУ, а также право Верховной рады утверждать на семь лет.

"Есть условия, при которых глава назначает заместителей и членов правления. А они утверждаются Советом НБУ", - сказал он и отметил, что Совет НБУ состоит из четырех представителей президента и четырех Верховной рады.

Смолий напомнил, что правление осуществляет оперативную работу, НБУ осуществляет надзор за формирование денежно-кредитной политики. Кроме того, предусмотрен аудит НБУ.

"Информация сегодня или попытки влиять на руководство Национального банка в первую очередь должны осуществляться на основании закона", - сказал он.

Напомним, Верховная рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины 15 марта 2018 года сроком на семь лет.

Напомним, правительство Украины в Меморандуме с МВФ гарантировало, что политика относительно независимости Национального банка останется неизменной. Как отмечается в меморандуме, правительство Украины остается полностью преданным обеспечению институционально сильного и независимого Национального банка Украины (НБУ), который сохраняет непрерывность своей политики таргетирования инфляции в рамках гибкого режима валютного курса и с сосредоточением на поддержании финансовой стабильности.