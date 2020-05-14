Голова НБУ назвав цілі, на які підуть гроші МВФ та інших кредиторів

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Усі кредити на 6-6,5 млрд доларів спрямують на по покриття дефіциту бюджету

Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими міжнародними організаціями про те, що усі кредити підуть на покриття дефіциту державного бюджету. Про це голова Національного банку Яків Смолій сказав в інтерв'ю ВВС News Україна.

Як зазначив Смолій, Україна зможе отримати перший транш за новою програмою з МВФ в кінці травня - на початку червня.

За його словами, до кінця року МВФ може надати Україні до 3,5 млрд доларів.

Він нагадав, що співпраця з фондом "відкриває двері для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Європейської комісії та урядів Канади та Японії".

"Якщо це скласти разом, то може бути близько 6-6,5 млрд доларів", - сказав голова НБУ.

Голова Нацбанку заявив, що усі кошти, отримані від міжнародних кредиторів, підуть саме на покриття дефіциту бюджету.

"За попередньою домовленістю, усі суми, які ми обговорювали з МВФ та іншими донорами, будуть спрямовані до державного бюджету на покриття дефіциту", - повідомив Смолій.

Як повідомляло РБК-Україна, прийнятий Верховною радою закон про збанкрутілі і націоналізовані банки дає "зелене світло" для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня прийняла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Дефіцит держбюджету збільшено з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Автор: Олександр Білоус