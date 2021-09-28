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Глава НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

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Украина, Вторник 28 сентября 2021 12:16
Глава НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти во время переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) намерены договориться о продлении программы Stand-By на 6-9 месяцев. Это необходимо, чтобы получить все транши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко изданию LB.ua.

"Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на 6-9 месяцев. Этот срок обусловлен технической необходимостью - именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой пересмотры", - сказал он.

Он напомнил, что с 21 сентября в Украине в виртуальном режиме работает миссия МВФ. Согласно первоначальному графику, следующий транш - 500 млн специальных прав заимствований, что чуть более 700 млн долларов.

"Однако по результатам переговоров во время миссии сумма следующих траншей может быть скорректирована", - сообщил Шевченко.

"И уже сейчас, договариваясь о продлении текущей программы, Украине нужно садиться за стол переговоров с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие 3-5 лет", - добавил Кирилл Шевченко.

Глава НБУ выразил надежду, что решение исполнительного совета МВФ будет принято в течение первой недели ноября.

Напомним, 21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует продление программы Украины с Международным валютным фондом Stand-By на 2022 год. Срок программы истекает в декабре 2021 года.

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