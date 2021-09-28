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Голова НБУ сподівається на продовження програми з МВФ на 6-9 місяців

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 12:16
Голова НБУ сподівається на продовження програми з МВФ на 6-9 місяців Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада під час переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) має намір домовитися про продовження програми Stand-By на 6-9 місяців. Це необхідно, щоб отримати всі транші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національного банку України Кирила Шевченко виданню LB.ua.

"Поточна програма закінчується 8 грудня цього року, і важливо визначитися, що далі. Зараз ми проводимо консультації з МВФ і сподіваємося на рішення про її продовження на 6-9 місяців. Цей термін обумовлений технічною необхідністю - саме стільки часу потрібно для того, щоб пройти всі передбачені програмою перегляди", - сказав він.

Він нагадав, що з 21 вересня в Україні у віртуальному режимі працює місія МВФ. Згідно з початковим графіком, наступний транш-500 млн спеціальних прав запозичень, що трохи більше 700 млн доларів.

"Однак за результатами переговорів під час місії сума наступних траншів може бути скоригована", - повідомив Шевченко.

"І вже зараз, домовляючись про продовження поточної програми, Україні потрібно сідати за стіл переговорів з МВФ і обговорювати базові підходи і принципи, на яких будуватимуться економічні зміни в наступні 3-5 років", - додав Шевченко.

Голова НБУ висловив сподівання, що рішення виконавчої ради МВФ буде прийнято протягом першого тижня листопада.

Нагадаємо, 21 вересня в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Місія працюватиме в онлайн-режимі. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми, підтримуваної МВФ.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує продовження програми України з Міжнародним валютним фондом Stand-By на 2022 рік. Термін програми закінчується в грудні 2021 року.

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