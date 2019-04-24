Глава Нацполиции Одесской области подал в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку. Об сообщил сам глава Нацполиции области, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Головин рассказал, что во вторник, 23 апреля, написал рапорт об отставке по собственному желанию.

"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - сказал он.

Глава управления Нацполиции в Одесской области отказался сообщить причину своего решения.

"Без комментариев", - ответил он на вопрос журналиста, связано ли его решение со сменой власти.

Дмитрий Головин был назначен начальником Главного управления Нацполиции Одесской области в ноябре 2016 года.

Напомним, председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента.

О своем увольнении с должности главы Закарпатской облгосадминистрации заявил и Геннадий Москаль.