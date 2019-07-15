НАТО призывает Россию использовать "последний шанс" для сохранения ракетной сделки

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек НАТО заявил, что в случае несогласия Россия будет ответственна за последствия

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свой "последний шанс" для соблюдения Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В своей авторской колонке в газете Столтенберг заявляет, что на руководство Кремля возложена ответственность за утилизацию ракет.

"Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить Договор. В противном случае Москва будет нести единоличную ответственность за последствия договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех", - считает Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, "на кону стоит безопасность Европы".

Напомним, ранее Столтенберг уже заявлял, что не видит прорыва в переговорах с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, Москва не продемонстрировала намерений вернуться к выполнению ракетного договора.

Впоследствии генсек Альянса отметил, что НАТО готово к военным действиям при разрешении конфликта вокруг Договора.