Столтенберг застеріг щодо шпигунства за країнами НАТО

Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Зокрема, мова йде про промислове шпигунство

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення випадків загрози шпигунства, в тому числі промислового, Канаді та іншим союзникам альянсу з боку інших держав. Про він заявив на прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Столтенберга, у НАТО до цього ставляться дуже серйозно.

"Частково йдеться про промислове шпигунство, з яким стикається громадянська розвідка, але, звичайно ж, можуть бути задіті і наші збройні сили, а також військова розвідка", - підкреслює Столтенберг.

За словами генсекретаря, НАТО та його керівництво створили новий розвідувальний підрозділ, який орієнтований на поліпшення обміну інформацією між організаціями та підвищення здатності реагувати на кіберзагрози.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО попередив Німеччину щодо нової, розробленої Росією, ракети середньої дальності, яка може досягти столиці ФРН.

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Росію використовувати свій "останній шанс" для дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Столтенберг заявляє, що на керівництво Кремля покладено відповідальність за утилізацію ракет.