ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Столтенберг застеріг щодо шпигунства за країнами НАТО

Новини » Політика    16.07.2019 - 11:35
Столтенберг застеріг щодо шпигунства за країнами НАТО
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Зокрема, мова йде про промислове шпигунство

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення випадків загрози шпигунства, в тому числі промислового, Канаді та іншим союзникам альянсу з боку інших держав. Про він заявив на прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Столтенберга, у НАТО до цього ставляться дуже серйозно.

"Частково йдеться про промислове шпигунство, з яким стикається громадянська розвідка, але, звичайно ж, можуть бути задіті і наші збройні сили, а також військова розвідка", - підкреслює Столтенберг.

За словами генсекретаря, НАТО та його керівництво створили новий розвідувальний підрозділ, який орієнтований на поліпшення обміну інформацією між організаціями та підвищення здатності реагувати на кіберзагрози.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО попередив Німеччину щодо нової, розробленої Росією, ракети середньої дальності, яка може досягти столиці ФРН. 

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Росію використовувати свій "останній шанс" для дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Столтенберг заявляє, що на керівництво Кремля покладено відповідальність за утилізацію ракет. 

 

 

 

Радбез ООН сьогодні розгляне український закон про мову В ООН засудили Асада за використання забороненої зброї
Новини України ООНполитика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся