Глава налоговой может стать министром экономики - первым вице-премьер-министром

Глава Налоговой службы Украины Алексей Любченко может стать министром экономики - первым вице-премьер-министром. Раньше в Кабмине Дениса Шмыгаля таких назначений не было.

Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык.

"Важно отметить: Любченко предлагают назначить на позицию министра экономики – первого вице-премьер-министра, чего раньше не было в правительстве Шмыгаля", - сказал народный избранник.

Ранее источники РБК-Украина в руководстве "Слуги народа" сообщили, что Любченко может стать министром экономического развития Украины вместо подавшего в отставку Игоря Петрашко.