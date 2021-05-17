Глава налоговой может стать министром экономики - первым вице-премьер-министром

Глава Налоговой службы Украины Алексей Любченко может стать министром экономики - первым вице-премьер-министром. Раньше в Кабмине Дениса Шмыгаля таких назначений не было.
Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык.
"Важно отметить: Любченко предлагают назначить на позицию министра экономики – первого вице-премьер-министра, чего раньше не было в правительстве Шмыгаля", - сказал народный избранник.
Ранее источники РБК-Украина в руководстве "Слуги народа" сообщили, что Любченко может стать министром экономического развития Украины вместо подавшего в отставку Игоря Петрашко.
Напомним, 14 мая в Верховную раду поступили заявления об отставке министров инфраструктуры и развития экономики - Владислава Криклия и Игоря Петрашко. Ожидается, что вопрос их отставки вынесут на внеочередное заседание парламента во вторник, 18 мая.
Как стало известно РБК-Украина, на должность министра инфраструктуры претендует действующий глава "Укравтодора". Кандидатуру Кубракова обсуждают в команде президента.