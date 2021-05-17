Глава податкової може стати міністром економіки - першим віцепрем'єр-міністром

Глава Податкової служби України Олексій Любченко може стати міністром економіки - першим віцепрем'єр-міністр. Раніше в Кабміні Дениса Шмигаля таких призначень не було.
Про це РБК-Україна повідомив народний депутат від" Слуги народу " Ростислав Тістик.
"Важливо відзначити: Любченко пропонують призначити на позицію міністра економіки - першого віцепрем'єр-міністра, чого раніше не було в уряді Шмигаля", - сказав народний обранець.
Раніше джерела РБК-Україна в керівництві "Слуги народу" повідомили, що Любченко може стати міністром економічного розвитку України замість який подав у відставку Ігоря Петрашко.
Нагадаємо, 14 травня в Верховну раду надійшли заяви про відставку міністрів інфраструктури та розвитку економіки - Владислава Криклій та Ігоря Петрашко. Очікується, що питання їх відставки винесуть на позачергове засідання парламенту у вівторок, 18 травня.
Як стало відомо РБК-Україна, на посаду міністра інфраструктури претендує діючий глава"Укравтодору".Кандидатуру Кубракова обговорюють в команді президента.