Глава "Нафтогазу" закликав ЄС передати Україні ППО для захисту підземних газосховищ

За його словами, Україна знадобиться дуже багато протиповітряної оборони для того, щоб захистити власну інфраструктуру.

"Ми можемо опинитися в положенні, коли нам все одно знадобиться більше засобів ППО (навіть після допомоги від США - ред.). Країни ЄС, звісно, мають відіграти вирішальну роль у цій допомозі", - зазначив Чернишов.

У цьому контексті він згадав, що Євросоюз зацікавлений у захисті українських газосховищ, оскільки газова інфраструктура України інтегрована до енергетичної системи Європи.

При цьому, як пише FT, у "Нафтогазі" розповіли, що газосховища у західній частині України були атаковані Росією кілька разів, але шкоди завдали лише наземним об'єктам. Підземні сховища, які можуть бути на глибині до 3 км під поверхнею, не постраждали.