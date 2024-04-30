Глава "Нафтогазу" закликав ЄС передати Україні ППО для захисту підземних газосховищ

Україна потребує великої кількості систем протиповітряної оборони, щоб захистити підземні газові сховища.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Financial Times заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
За його словами, Україна знадобиться дуже багато протиповітряної оборони для того, щоб захистити власну інфраструктуру.
"Ми можемо опинитися в положенні, коли нам все одно знадобиться більше засобів ППО (навіть після допомоги від США - ред.). Країни ЄС, звісно, мають відіграти вирішальну роль у цій допомозі", - зазначив Чернишов.
У цьому контексті він згадав, що Євросоюз зацікавлений у захисті українських газосховищ, оскільки газова інфраструктура України інтегрована до енергетичної системи Європи.
При цьому, як пише FT, у "Нафтогазі" розповіли, що газосховища у західній частині України були атаковані Росією кілька разів, але шкоди завдали лише наземним об'єктам. Підземні сховища, які можуть бути на глибині до 3 км під поверхнею, не постраждали.
Нагадаємо, 11 квітня "Нафтогаз" повідомив про те, що російські окупанти вдарили по підземних газосховищах.
Попри це сховища продовжували працювати.
Цього ж дня голова Львівської ОВА Максим Козицький заявляв про удар по об'єкту газорозподільної інфраструктури в області.
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