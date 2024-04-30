RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава "Нафтогаза" призвал ЕС передать Украине ПВО для защиты подземных газохранилищ

Фото: Алексей Чернышов, глава "Нафтогаза" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина нуждается в большом количестве систем противовоздушной обороны, чтобы защитить подземные газовые хранилища.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Financial Times заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

По его словам, Украина понадобится очень большое количество противовоздушной обороны для того, чтобы защитить собственную инфраструктуру.

"Мы можем оказаться в положении, когда нам все равно понадобится больше средств ПВО (даже после помощи от США - ред.). Страны ЕС, конечно, должны сыграть решающую роль в этой помощи", - отметил Чернышов. 

В этом контексте он вспомнил, что Евросоюз заинтересован в защите украинских газохранилищ, поскольку газовая инфраструктура Украины интегрирована в энергетическую систему Европы.

При этом, как пишет FT, в "Нафтогазе" рассказали, что газохранилища в западной части Украины были атакованы Россией несколько раз, но ущерб нанесли только наземным объектам. Подземные хранилища, которые могут находиться на глубине до 3 км под поверхностью, не пострадали.

Что предшествовало

Напомним, 11 апреля "Нафтогаз" сообщил о том, что российские оккупанты ударили по подземным газохранилищам.

Несмотря на это, хранилища продолжали работать.

В этот же день глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявлял об ударе по объекту газораспределительной инфраструктуры в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныПВОПомощь Украине