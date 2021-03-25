Глава "Нафтогаза" назвал цену на газ для бытовых клиентов на апрель

"Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую же цену, какая была у них в марте. Таким образом мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", - сообщил Коболев.

При этом он отказался называть годовой тариф, который компания намерена предложить для населения с 1 мая. По его словам, эта цена станет известна не позднее 25 апреля

Коболев сообщил, что доля "Нафтогаза" на розничном рынке достигла 13%, в то время как в августе прошлого года она была 2%.