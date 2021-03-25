Глава "Нафтогазу" назвав ціну на газ для побутових клієнтів на квітень

"Ми збираємося запропонувати своїм клієнтам на квітень таку ж ціну, яка була у них в березні. Таким чином ми закінчуємо опалювальний сезон стабільною ціною", - повідомив Коболєв.

При цьому він відмовився називати річний тариф, який компанія має намір запропонувати для населення з 1 травня. За його словами, ця ціна стане відома не пізніше 25 квітня

Коболєв повідомив, що частка "Нафтогазу" на роздрібному ринку досягла 13%, в той час як у серпні минулого року вона була 2%.