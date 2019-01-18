Глава "Нафтогаза" назвал сумму потерь от газового контракта 2009 года

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Каждая украинская семья заплатила 61 тыс. грн

Газовый контракт от 2010 года с Россией стоил Украине безвозвратных потерь 32 млрд долларов. Об этом на брифинге сказал председатель НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что эта цифра складывается из переплат и штрафов. "В пересчете каждую украинскую семью это примерно 61 тыс. грн", - сказал он.

"Украина фактически стала зависимой от политических скидок. Мы все помним политические переговоры. И контракт на приобретение газа был одним из элементов или главных инструментов, которым Российская Федерация активно и относительно успешно давила на Украину", - сказал он.

Коболев, в частности, назвал Харьковские соглашения, благодаря которым был оккупирован Крым, а также скидка декабря 2013 года в обмен на Соглашение об ассоциации с ЕС. Он отметил, что эти скидки стали одной из предпосылок оккупации Украины Россией.

Коболев заявил, что благодаря Стокгольмскому арбитражу удалось спасти 94,7 млрд долларов.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

В ноябре 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала решение Стокгольмского арбитража по делу против российского газового монополиста ОАО "Газпром". Как отметили в "Нафтогазе", некоторые части решений Стокгольмского арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года.