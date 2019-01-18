Глава "Нафтогазу" назвав суму втрат від газового контракту 2009 року

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Кожна українська родина заплатила 61 тис. грн

Газовий контракт від 2009 року з Росією коштував Україні безповоротних втрат 32 млрд доларів. Про це на брифінгу сказав голова НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що ця цифра складається з переплат і штрафів. "В перерахунку кожну українську родину це приблизно 61 тис. грн", - сказав він.

"Україна фактично стала залежною від політичних знижок. Ми всі пам'ятаємо політичні перемовини. І контракт на придбання газу був одним з елементів або головних інструментів, яким Російська Федерація активно і відносно успішно тиснула на Україну", - сказав він.

Коболєв, зокрема, назвав Харківські угоди, завдяки яким був окупований Крим, а також знижка грудня 2013 року в обмін на Угоду про асоціацію з ЄС. Він зазначив, що ці знижки стали однієї з передумов окупації України Росією.

Коболєв заявив, що завдяки Стокгольмському арбітражу вдалося врятувати 94,7 млрд доларів.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

У листопаді 2018 року НАК "Нафтогаз України" опублікувала рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти російського газового монополіста ВАТ "Газпром". Як зазначили у "Нафтогазі", деякі частини рішень Стокгольмського арбітражу залишаються закритими через вимоги конфіденційності контрактів між "Нафтогазом" та "Газпромом" від 2009 року.