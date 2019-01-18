Глава "Нафтогазу" назвав головне завдання газових переговорів з "Газпромом"

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Україна намагатиметься врятувати транзит

Україна на переговорах з Росією буде намагатися зберегти транзит своєю територією після 2019 року. Про це на брифінгу сказав голова НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Коболєв наголосив, що не буде розкривати позицію повністю.

"Головним завданням України на цих перемовинах є збереження транзиту", - сказав він.

Друге, це - те, що контракт повинен бути підписаний за європейським правом, що забезпечить обсяги та гарантії виконання. "Якщо ця умова буде виконана, ми будемо мати гарантії", - сказав він.

"Перемовини пройдуть у понеділок (21 січня, - ред.) в Брюсселі, де українська сторона і російська сторона спробують обговорити умови тих самих відносин – імпорту газу, транспортування газу після закінчення цих контрактів", - нагадав Коболєв.

Нагадаємо, тристоронні переговори Україна - Єврокомісія - Росія щодо транзиту газу повинні пройти 21 січня. Міністр енергетики РФ Олександр Новак підтвердив готовність російської сторони в них брати участь.

Раніше голова НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив, що газовий контракт від 2009 року з Росією коштував Україні безповоротних втрат 32 млрд доларів. Коболєв заявив, що завдяки Стокгольмському арбітражу вдалося врятувати 94,7 млрд доларів.