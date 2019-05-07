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Голова наглядової ради ПриватБанку попередив про наслідки повернення банку Коломойському

Новини » Економіка    07.05.2019 - 11:32
Голова наглядової ради ПриватБанку попередив про наслідки повернення банку Коломойському
Фото: Енгін Акчакоча (TUSiB)

Фінансові ризики реалізуються дуже швидко

Судові рішення щодо повернення націоналізованого "ПриватБанку" його колишнім власникав розгорнуть напрямок руху держави на 180 градусів. Про це сказав голова наглядової ради "Приватбанку" Енгін Акчакоча в інтерв'ю Радіо НВ

Як зазначив Акчакоча, прогноз різкого погіршення кредитного профілю України, про що попередило агентство Moody's, "реалізується швидше, ніж будь-хто очікував".

"У фінансових термінах це спотворить в монетарну політику. Вона стоїть на двох "ногах" - обмінний курс і процентна ставка. Це вдарить по фіскальній політиці, дефіциту бюджету", - додав банкір.

За його словами, Україні доведеться більше брати в борг. При цьому зараз фінансування планував давати Захід, базуючись на програмах з МВФ.

"Якщо цього всього не буде, що станеться? Я не хочу говорити, що саме, але нічого хорошого", - підкреслив Акчакоча.

Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня оголосив незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило, що будь-яка загроза повернення "ПриватБанку" його колишнім власникам, у тому числі і втручання в судовий процес новообраного президента Володимира Зеленського матиме значний негативний вплив на кредитний профіль України.

Суд відмовив НБУ в знятті арешту з активів Коломойського Суд переніс апеляцію НБУ на одне з рішень щодо ПриватБанку
Теми: Націоналізація Приватбанку
Новини України ПриватБанкКоломойский
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