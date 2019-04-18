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Глава набсовета ПриватБанка озвучил планы на период после выборов

Новости » Экономика    18.04.2019 - 13:09
Глава набсовета ПриватБанка озвучил планы на период после выборов
Фото: Энгин Акчакоча (TUSiB)

Банк твердо намерен вернуть средства, выведенные бывшими собственниками

Президентские выборы в Украине никак не повлияют на планы "ПриватБанка" добиться возращения средств, выведенных из банка его бывшими владельцами. Об этом написал глава наблюдательного совета "ПриватБанка" Энгин Акчакоча в своей колонке для издания ZN.UA.

Как отметил Акчакоча, один из основных приоритетов независимого наблюдательного совета состоит в том, чтобы вернуть почти 160 млрд грн, на которые банк был докапитализирован в декабре 2016 года.

По его словам, стратегия достижения этой цели имеет два вектора. Во-первых, следует максимизировать рыночную стоимость банка и выгодно продать его надежному инвестору до 2022 года. Во-вторых, не менее важно вернуть средства, выведенные из банка бывшими собственниками.

Акчакоча напомнил, что более двух лет банк сражается с бывшими акционерами в украинских и международных судах, требуя возмещения ущерба, сумма которого составляет миллиарды долларов. "Масштабы битвы действительно эпичны. На данный момент насчитывается более 1000 судебных производств в Украине и мире. Это длительный и сложный процесс, за которым пристально следит международное сообщество и гражданское общество в Украине" - добавил он.

"Как глава наблюдательного совета ПриватБанка, я уверенно заявляю, что независимо от того, кто победит в президентской гонке, банк не остановится в своем стремлении добиться справедливости. Мы последовательно и настойчиво отстаиваем наши позиции в судах", - подчеркнул Акчакоча.

Напомним, в настоящее время два суда в Украине рассматривают вопрос о законности национализации ПриватБанка. Хозяйственный суд города Киева продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского к 7 мая. Окружной административный суд города Киева также рассматривает иск Игоря Коломойского. Суд планировал вынести решение 18 апреля. Однако по информации СМИ, заседание перенесено на 22 апреля.

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