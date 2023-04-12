Глава МЗС України закликав Захід до дій після оприлюднення відео зі стратою військового

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід до дій після того, як у соціальних мережах з'явилося відео обезголовлення українського військовополоненого російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Росія нині здійснює такі звірства, подібних до яких у Європі не бачили з часів Другої світової війни", - заявив він.

За словами міністра, жахливе відео нагадує про похмурі часи спільного минулого.

"Жахливе відео, на якому росіяни обезголовлюють українського військовополоненого, навіває найогидніші спогади про найпохмуріші часи нашого спільного минулого. Під час Другої світової війни нацисти чинили неймовірні звірства проти українців і багатьох інших народів, після чого весь світ поклявся "Ніколи більше", - заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ України закликає до прискорення поставок зброї та боєприпасів, посилення санкцій проти Росії та створення міжнародного спеціального трибуналу. Цей трибунал має притягнути до відповідальності кремлівського диктатора Володимира Путіна та його поплічників.

"Тепер ми повинні перевести наш шок від цих звірств у дії", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, у мережі оприлюднили відео жорстокої кари українського військового, яку скоїли російські окупанти.

Після цього Служба безпеки України розпочала досудове розслідування вбивства військового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.