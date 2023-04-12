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Глава МИД Украины призвал Запад к действиям после обнародования видео с казнью военного

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Среда 12 апреля 2023 22:49
Глава МИД Украины призвал Запад к действиям после обнародования видео с казнью военного Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад к действиям после того, как в социальных сетях появилось видео обезглавливания украинского военнопленного российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Россия в настоящее время совершает такие зверства, подобных которым в Европе не видели со времен Второй мировой войны", - заявил он.

По словам министра, ужасное видео напоминает о мрачных временах общего прошлого.

"Ужасающее видео, на котором россияне обезглавливают украинского военнопленного, навевает самые отвратительные воспоминания о самых мрачных временах нашего общего прошлого. Во время Второй мировой войны нацисты совершали невообразимые зверства против украинцев и многих других народов, после чего весь мир поклялся "Никогда больше", - заявил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины призывает к ускорению поставок оружия и боеприпасов, ужесточению санкций против России и созданию международного специального трибунала. Этот трибунал должен привлечь к ответственности кремлевского диктатора Владимира Путина и его приспешников.

"Теперь мы должны перевести наш шок от этих зверств в действия", - сказал Кулеба.

Напомним, вчера, 11 апреля, в сети обнародовали видео жестокой казни украинского военного, которую совершили российские оккупанты.

После этого Служба безопасности Украины начала досудебное расследование убийства военного.

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