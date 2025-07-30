Глава МЗС України їде до Фінляндії: ключові теми обговорення

Зауважимо, що вчора, 29 липня, глава МЗС України наголосив, що у наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти Росії, щоб збільшити вартість війни для країни-агресора.

Нагадаємо, що не так давно ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.

А також те, що ЄС вже працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Україна навіть передала Брюсселю свої пропозиції.

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