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Глава МЗС України їде до Фінляндії: ключові теми обговорення

Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 30-31 липня перебуватиме з візитом у Фінляндії. Там він візьме участь у конференції високого рівня "Гельсінкі+50".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

З нагоди 50-ї річниці підписання Гельсінського заключного акту у Фінляндії відбудеться конференція високого рівня "Гельсінкі+50"

У рамках візиту Сибіги заплановані його двосторонні переговори з:

  • вищим керівництвом держави - президентом Фінляндії Александром Стуббом,
  • спікером Едускунти Юссі Халла-ахо,
  • міністеркою закордонних справ Фінляндії - діючою Головою ОБСЄ Еліною Валтонен
  • фінськими парламентарями та депутатами Європейського парламенту,
  • а також низка зустрічей з високими гостями Конференції.

Водночас, повідомляється, що ключовими темами переговорів стануть:

  • посилення та синхронізація тиску союзників на Москву,
  • координація зусиль України та Фінляндії з протидії російській агресії та загрозам для Європи,
  • подальше реформування ОБСЄ та європейської архітектури безпеки,
  • посилення оборонних спроможностей Україні,
  • участь фінського уряду та компаній у відновленні та відбудові України.

Зауважимо, що вчора, 29 липня, глава МЗС України наголосив, що у наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти Росії, щоб збільшити вартість війни для країни-агресора.

Нагадаємо, що не так давно ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.

А також те, що ЄС вже працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Україна навіть передала Брюсселю свої пропозиції.

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МЗС УкраїниАндрій Сибіга