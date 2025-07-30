Глава МИД Украины едет в Финляндию: ключевые темы обсуждения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 30-31 июля будет находиться с визитом в Финляндии. Там он примет участие в конференции высокого уровня "Хельсинки+50".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
По случаю 50-й годовщины подписания Хельсинкского заключительного акта в Финляндии состоится конференция высокого уровня "Хельсинки+50"
В рамках визита Сибиги запланированы его двусторонние переговоры с:
В то же время, сообщается, что ключевыми темами переговоров станут:
Заметим, что вчера, 29 июля, глава МИД Украины отметил, что в последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для страны-агрессора.
Напомним, что не так давно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.
А также то, что ЕС уже работает над 19-м пакетом санкций против России. Украина даже передала Брюсселю свои предложения.
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