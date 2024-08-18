Глава МИД Венгрии защитил "нацкарты" для белорусов и россиян

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто защитил идею выдачи "нацкарт" для белорусов и россиян. Якобы это не представляет никакого риска для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию венгерского министра в Facebook.

По словам главы МИД Венгрии, выдача "нацкарт" заявителям из РФ и Беларуси "не представляет риска для безопасности Шенгенской зоны". По утверждению Сийярто, россияне и белорусы по-прежнему "будут подвергаться тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии". В то же время глава венгерского внешнеполитического ведомства обвинил "коллег из Северной Европы и стран Балтии" в "кампании лжи" в отношении Будапешта. По его версии, под эту кампанию подпадают любые утверждения об отсутствии таких проверок.