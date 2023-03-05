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Глава МЗС Туреччини про "зернову угоду": наполегливо працюємо над продовженням

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина працює над продовженням угоди щодо "зернового коридору" у Чорному морі, термін дії якої закінчується 18 березня.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву глава МЗС зробив під час виступу на Конференції ООН з питань найменш розвинених країн у Катарі.

"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", - сказав Чавушоглу.

Він також зазначив, що обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем продовження угоди для експорту українського продовольства.

Нагадаємо, Україна направила до Туреччини та в ООН звернення, щоб розпочати переговори для продовження "зернової угоди", проте відповіді не було.

При цьому глава російського МЗС Сергій Лавров вже висунув вимоги для продовження угоди. Він заявив, що РФ хоче, аби її продукція мала доступ до світових ринків.

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ТурцияООНзерновий коридорМЗС України