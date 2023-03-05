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Глава МИД Турции о "зерновом соглашении": упорно работаем над продлением

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталья Юрченко

Турция работает над продлением соглашения по "зерновому коридору" в Черном море, срок действия которого истекает 18 марта.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее заявление глава МИД сделал во время выступления на Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре.

"Мы упорно работаем над беспрепятственной реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения", - сказал Чавушоглу.

Он также отметил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем продление соглашения по экспорту украинского продовольствия.

Напомним, Украина направила в Турцию и ООН обращение, чтобы начать переговоры для продления "зернового соглашения", однако ответа не последовало.

При этом глава российского МИДа Сергей Лавров уже выдвинул требования для продления соглашения. Он заявил, что РФ хочет, чтобы ее продукция имела доступ к мировым рынкам.

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ТурцияООНзерновой коридорМИД Украины