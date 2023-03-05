Глава МИД Турции о "зерновом соглашении": упорно работаем над продлением

Турция работает над продлением соглашения по "зерновому коридору" в Черном море, срок действия которого истекает 18 марта.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он также отметил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем продление соглашения по экспорту украинского продовольствия.

"Мы упорно работаем над беспрепятственной реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения", - сказал Чавушоглу.

Соответствующее заявление глава МИД сделал во время выступления на Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре.

Напомним, Украина направила в Турцию и ООН обращение, чтобы начать переговоры для продления "зернового соглашения", однако ответа не последовало.

При этом глава российского МИДа Сергей Лавров уже выдвинул требования для продления соглашения. Он заявил, что РФ хочет, чтобы ее продукция имела доступ к мировым рынкам.

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