Глава МЗС Туреччини заявив про "роздоріжжя" у війні в Україні

"У війні ми підходимо до роздоріжжя. 16 травня, як знаєте, були переговори, і як я там зазначив, перед нами два шляхи. Або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або до кінця цього року досягнемо постійного миру", - сказав він.

За словами Фідана, Туреччина вважає єдиним шляхом негайне досягнення миру та перемир'я, справедливого та постійного миру і від початку війни президент Туреччини докладає великих зусиль.

"І як результат цих зусиль він як нам доручив, так і веде постійну комунікацію з міжнародними партнерами. І можна сказати, що ми можемо час від часу досягати певних результатів. І переговори 16 травня додали нового імпульсу мирному процесу щодо перемир'я та завершення війни. Очікування зросли. Стамбульські перемовини ми розглядаємо як новий початок", - зазначив глава МЗС Туреччини.

Він зазначив, що швидка реалізація домовленості щодо обміну полонених "тисяча на тисячу" довела, що переговори можуть привести до конкретних результатів.

"Ми хочемо, щоб імпульс, який був в Стамбулі, продовжувався. І віримо, що з залученням різних партнерів, які мають різні можливості та думки, це підсилить фундамент переговорів", - констатував він.