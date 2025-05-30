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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Глава МЗС Туреччини заявив про "роздоріжжя" у війні в Україні

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сторони підходять до "роздоріжжя" у війні в Україні. Або мир буде досягнутий до кінця 2025 року або війна буде продовжуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву на прес-конфернцію з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

"У війні ми підходимо до роздоріжжя. 16 травня, як знаєте, були переговори, і як я там зазначив, перед нами два шляхи. Або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або до кінця цього року досягнемо постійного миру", - сказав він.

За словами Фідана, Туреччина вважає єдиним шляхом негайне досягнення миру та перемир'я, справедливого та постійного миру і від початку війни президент Туреччини докладає великих зусиль.

"І як результат цих зусиль він як нам доручив, так і веде постійну комунікацію з міжнародними партнерами. І можна сказати, що ми можемо час від часу досягати певних результатів. І переговори 16 травня додали нового імпульсу мирному процесу щодо перемир'я та завершення війни. Очікування зросли. Стамбульські перемовини ми розглядаємо як новий початок", - зазначив глава МЗС Туреччини.

Він зазначив, що швидка реалізація домовленості щодо обміну полонених "тисяча на тисячу" довела, що переговори можуть привести до конкретних результатів.

"Ми хочемо, щоб імпульс, який був в Стамбулі, продовжувався. І віримо, що з залученням різних партнерів, які мають різні можливості та думки, це підсилить фундамент переговорів", - констатував він.

Перемовини України та Росії

16 травня у Туреччині відбулася перша за кілька років зустріч представників України та Росії, під час якої обговорювалися можливі шляхи завершення війни.

У той же день до Туреччини прибув президент України Володимир Зеленський, висловивши готовність до особистої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. Проте Путін проігнорував цю ініціативу і не згодився на зустріч.

За підсумками переговорів делегації домовилися підготувати письмові пропозиції щодо умов можливого припинення вогню. Нещодавно Росія виступила з ініціативою провести другий раунд перемовин 2 червня у Стамбулі.

Нагадаємо, що 26-27 травня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідував Росію. Там у нього відбулась зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, російським колегою Сергієм Лавровим та главою російської делегації для переговорів з Україною Володимиром Мединським. До того ж раніше повідомлялось, що Фідан прибуде з візитом до України 29–30 травня.

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