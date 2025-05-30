Фидан заявил про "раздорожье" в войне в Украине

"В войне мы подходим к раздорожью. 16 мая, как знаете, были переговоры, и как я там отметил, перед нами два пути. Либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, либо до конца этого года достигнем постоянного мира", - сказал он.

По словам Фидана, Турция считает единственным путем немедленное достижение мира и перемирия, справедливого и постоянного мира и с начала войны президент Турции прилагает большие усилия.

"И как результат этих усилий он как нам поручил, так и ведет постоянную коммуникацию с международными партнерами. И можно сказать, что мы можем время от времени достигать определенных результатов. И переговоры 16 мая придали новый импульс мирному процессу по перемирию и завершению войны. Ожидания возросли. Стамбульские переговоры мы рассматриваем как новое начало", - отметил глава МИД Турции.

Он отметил, что быстрая реализация договоренности по обмену пленных "тысяча на тысячу" доказала, что переговоры могут привести к конкретным результатам.

"Мы хотим, чтобы импульс, который был в Стамбуле, продолжался. И верим, что с привлечением различных партнеров, которые имеют разные возможности и мнения, это усилит фундамент переговоров", - констатировал он.