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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Фидан заявил про "раздорожье" в войне в Украине

Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что стороны подходят к "раздорожью" в войне в Украине. Или мир будет достигнут до конца 2025 года или война будет продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его заявление на пресс-конфернцию с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

"В войне мы подходим к раздорожью. 16 мая, как знаете, были переговоры, и как я там отметил, перед нами два пути. Либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, либо до конца этого года достигнем постоянного мира", - сказал он.

По словам Фидана, Турция считает единственным путем немедленное достижение мира и перемирия, справедливого и постоянного мира и с начала войны президент Турции прилагает большие усилия.

"И как результат этих усилий он как нам поручил, так и ведет постоянную коммуникацию с международными партнерами. И можно сказать, что мы можем время от времени достигать определенных результатов. И переговоры 16 мая придали новый импульс мирному процессу по перемирию и завершению войны. Ожидания возросли. Стамбульские переговоры мы рассматриваем как новое начало", - отметил глава МИД Турции.

Он отметил, что быстрая реализация договоренности по обмену пленных "тысяча на тысячу" доказала, что переговоры могут привести к конкретным результатам.

"Мы хотим, чтобы импульс, который был в Стамбуле, продолжался. И верим, что с привлечением различных партнеров, которые имеют разные возможности и мнения, это усилит фундамент переговоров", - констатировал он.

 

Переговоры Украины и России

16 мая в Турции состоялась первая за несколько лет встреча представителей Украины и России, во время которой обсуждались возможные пути завершения войны.

В тот же день в Турцию прибыл президент Украины Владимир Зеленский, выразив готовность к личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако Путин проигнорировал эту инициативу и не согласился на встречу.

По итогам переговоров делегации договорились подготовить письменные предложения по условиям возможного прекращения огня. Недавно Россия выступила с инициативой провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.

Напомним, что 26-27 мая, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посещал Россию. Там у него состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, российским коллегой Сергеем Лавровым и главой российской делегации для переговоров с Украиной Владимиром Мединским. К тому же ранее сообщалось, что Фидан прибудет с визитом в Украину 29-30 мая.

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