Війська США залишають Сирію: Туреччина й Ізраїль наближаються до "червоної лінії"

Ізраїль стривожений рішенням Трампа вивести війська США з Сирії, оскільки це дозволить Туреччині суттєво посилити вплив у цій країні та загалом у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене попри спроби Ізраїлю переконати Вашингтон зберегти присутність американських військ у регіоні. Хоча ці зусилля не увінчалися успіхом, ізраїльські військові посадовці продовжують діалог з адміністрацією США для перегляду цього рішення.

Виведення військ не стало несподіванкою: президент Дональд Трамп ще під час першого терміну публічно виступав за скорочення військової присутності США на Близькому Сході. Ця позиція відображає ізоляціоністську зовнішньополітичну доктрину його адміністрації, що частково формується під впливом віце-президента Джей Ді Венса.

"Це не наша війна", - неодноразово заявляв Трамп. Відомо, що Пентагон уже тривалий час готувався до реалізації цього сценарію. Сьогодні Вашингтон переходить до практичного етапу, регулярно інформуючи ізраїльську сторону про подальші дії. Під час консультацій ізраїльські представники неодноразово висловлювали глибоке занепокоєння потенційними наслідками такого кроку.

Високопоставлений ізраїльський чиновник зазначив Ynet, що виведення військ може бути лише частковим. Ізраїль побоюється, що такий розвиток подій лише сприятиме реалізації амбіцій Туреччини щодо посилення власної присутності у Сирії після повалення режиму Башара Асада.

Наразі контингент США дислокований у низці стратегічних точок на сході й півночі Сирії та відіграє важливу роль у забезпеченні регіональної стабільності. В Ізраїлі побоюються, що після їхнього виведення, Анкара активізує спроби взяти під контроль ключові військові об’єкти, зокрема в районі сирійської Пальміри, включно з базами Т-4 і Тадмур.

Турецький "криголам"

За інформацією Ynet, президент Туреччини Реджеп Ердоган прагне використати зміну геополітичної ситуації для посилення позицій у регіоні. Зростаюча агресивна риторика Анкари щодо Ізраїлю після початку війни у Секторі Газа, посилила тривогу в Єрусалимі. Хоча Туреччина офіційно не є ворожою державою, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав її "складним" партнером.

Ізраїль вже попередив США і Туреччину, що постійна присутність турецьких військових сил на згаданих базах буде сприйматися як перетин "червоної лінії" і буде загрожувати свободі дій Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на північному напрямку.

Минулого тижня в Азербайджані відбулася зустріч представників Ізраїлю та Туреччини, під час якої сторони обговорили перспективи запровадження механізмів уникнення конфліктів, подібних до ізраїльсько-російської моделі, яка раніше застосовувалася у Сирії.

Ізраїльська сторона наголосила, що покладає відповідальність за подальший розвиток подій на нову владу Сирії. Будь-які дії, що можуть поставити під загрозу безпеку Ізраїлю, будуть розглядатися як підстава для військової відповіді. У цьому контексті сторони розпочали консультації щодо створення координаційного механізму для уникнення конфліктів.

Однак у Міноборони Ізраїлю висловлюють серйозне занепокоєння тим, що теплі сигнали Трампа на адресу Ердогана, зокрема під час нещодавньої зустрічі з Нетаньягу, відображають тенденцію до зростаючої дистанції США у регіоні. Пропозиція Трампа виступити посередником у відносинах між Ізраїлем й Туреччиною не була сприйнята в Єрусалимі як заспокійливий сигнал.

За словами джерел у сфері безпеки, нещодавні авіаудари по базі Т-4 слід розглядати як "гонку на випередження" перед виведенням американського контингенту.

Водночас, Ізраїль фокусується на недопущенні зміни балансу сил у Сирії, Туреччина підтримує тісні зв’язки з новим президентом країни Ахмадом аш-Шараа - колишнім лідером "Аль-Каїди", чия джихадистська група "Хайят Тахрір аш-Шам" зіграла вирішальну роль у поваленні режиму Асада в грудні 2024 року.

Після виведення іранських сил, які раніше були ключовими союзниками Дамаска, Ізраїль нині побоюється, що Туреччина намагатиметься заповнити вакуум і створити військову базу в "новій Сирії", що потенційно може поставити під загрозу ізраїльську оперативну свободу, зокрема в районі Голанських висот.

Побоювання Ізраїлю та втрата довіри

У фіналі зустрічі в Азербайджані обговорювалися технічні аспекти створення механізму недопущення конфліктів. Ізраїльська сторона чітко наголосила, що будь-яка зміна в присутності іноземних військ на території Сирії, а особливо розміщення турецьких сил у районі Пальміри, є неприйнятною і розглядатиметься як порушення довіри.

"Ізраїль уже заявляв, що запобігання подібним загрозам є прямою відповідальністю Дамаска. Будь-які дії, що становлять загрозу Ізраїлю, автоматично ставлять під загрозу режим аш-Шараа", - наголосило джерело.

База Т-4, розташована біля Тадмора, останнім часом стала мішенню для ізраїльських авіаударів. Представники ізраїльської безпеки заявили, що потенційна присутність турецьких військ у цьому регіоні, який географічно віддалений від турецького кордону, може суттєво обмежити свободу дій Повітряних сил Ізраїлю.

За повідомленнями, удари по низці сирійських об'єктів, зокрема по Т-4, було завдано після того, як турецькі делегації відвідали ці райони в межах підготовки до можливого розгортання.

Попри зусилля зі зниження напруженості, вже за два дні після зустрічі в Азербайджані президент Ердоган виступив із черговою критичною заявою, назвавши Ізраїль "терористичною державою" та звинувативши його в намаганні зірвати сирійську "революцію".

"Ті, хто прагне завдати ще більше болю сирійському народу, повинні бути готові заплатити за це", - заявив турецький лідер у своїй промові.