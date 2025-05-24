Глава МЗС Туреччини поїде говорити з Путіним і Мединським про Україну
У понеділок глава МЗС Туреччини Хакан Фідан вирушить до Росії, щоб обговорити ситуацію в Україні після прямих переговорів сторін, які відбулися в Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське ТАСС і Bloomberg.
За даними ТАСС, робочий візит відбудеться 26-27 травня. Під час поїздки, як очікується, його прийме глава Кремля Володимир Путін, буде зустріч із главою російського МЗС Сергієм Лавровим, а також заплановані зустрічі з помічником диктатора Володимиром Мединським і міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим.
На переговорах у Москві Фідан обговорить із російським керівництвом питання врегулювання війни в Україні та знову заявить про готовність Анкари виступити посередником у мирних переговорах. Також турецький міністр підкреслить Лаврову зацікавленість Туреччини в "досягненні справедливого і міцного миру в російсько-українській війні".
"На переговорах у Москві міністр Фідан заявить про прихильність Туреччини досягненню справедливого і міцного миру в російсько-українському конфлікті, висловить задоволення прогресом, досягнутим у цьому напрямку завдяки недавнім важливим подіям. Він знову заявить про готовність Туреччини виступити в ролі посередника на переговорах, як у 2022 році, так і 16 травня (у Стамбулі - ред)", - зазначили джерела ТАСС.
Крім цього, очікують, що Фідан і Лавров обговорять регіональні питання, включно із Сирією і сектором Газа, а також торговельне та економічне співробітництво.
Переговори України та РФ
Нагадаємо, 16 травня в Туреччині відбулися прямі переговори між Україною і Росією з приводу розв'язаної Москвою війни.
За підсумками цих переговорів сторони домовилися обмінятися полоненими у форматі 1000 на 1000, який наразі вже розпочався і триває, оскільки відбувається в кілька етапів.
Також сторони домовилися надати своє бачення умов щодо припинення вогню. Відповідну інформацію про підготовку таких напрацювань підтвердив і держсекретар США Марко Рубіо.
Також зазначимо, що після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Путіним, очільник Кремля минулого тижня заявив про готовність працювати з Україною над меморандумом щодо врегулювання війни, який, зокрема, передбачатиме припинення вогню. За останньою інформацією, напрацювання Москви буде передано Києву найближчими днями.
Детальніше про переговори в Стамбулі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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