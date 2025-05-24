Глава МИД Турции поедет говорить с Путиным и Мединским об Украине

В понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан отправится в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Украине после прямых переговоров сторон, которые прошли в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское ТАСС и Bloomberg .

По данным ТАСС, рабочий визит состоится 26-27 мая. В ходе поездки, как ожидается, его примет глава Кремля Владимир Путин, будет встреча с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а также запланированы встречи с помощником диктатора Владимиром Мединским и министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

На переговорах в Москве Фидан обсудит с российским руководством вопросы урегулирования войны в Украине и вновь заявит о готовности Анкары выступить посредником в мирных переговорах. Также турецкий министр подчеркнет Лаврову заинтересованность Турции в "достижении справедливого и прочного мира в российско-украинской войне".

"На переговорах в Москве министр Фидан заявит о приверженности Турции достижению справедливого и прочного мира в российско-украинском конфликте, выразит удовлетворение прогрессом, достигнутым в этом направлении благодаря недавним важным событиям. Он вновь заявит о готовности Турции выступить в роли посредника на переговорах, как в 2022 году, так и 16 мая (в Стамбуле - ред)", - отметили источники ТАСС.

Помимо этого, ожидается, что Фидан и Лавров обсудят региональные вопросы, включая Сирию и сектор Газа, а также торговое и экономическое сотрудничество.