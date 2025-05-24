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Глава МИД Турции поедет говорить с Путиным и Мединским об Украине

Суббота 24 мая 2025 15:58
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Глава МИД Турции поедет говорить с Путиным и Мединским об Украине Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан отправится в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Украине после прямых переговоров сторон, которые прошли в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское ТАСС и Bloomberg.

По данным ТАСС, рабочий визит состоится 26-27 мая. В ходе поездки, как ожидается, его примет глава Кремля Владимир Путин, будет встреча с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а также запланированы встречи с помощником диктатора Владимиром Мединским и министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

На переговорах в Москве Фидан обсудит с российским руководством вопросы урегулирования войны в Украине и вновь заявит о готовности Анкары выступить посредником в мирных переговорах. Также турецкий министр подчеркнет Лаврову заинтересованность Турции в "достижении справедливого и прочного мира в российско-украинской войне".

"На переговорах в Москве министр Фидан заявит о приверженности Турции достижению справедливого и прочного мира в российско-украинском конфликте, выразит удовлетворение прогрессом, достигнутым в этом направлении благодаря недавним важным событиям. Он вновь заявит о готовности Турции выступить в роли посредника на переговорах, как в 2022 году, так и 16 мая (в Стамбуле - ред)", - отметили источники ТАСС.

Помимо этого, ожидается, что Фидан и Лавров обсудят региональные вопросы, включая Сирию и сектор Газа, а также торговое и экономическое сотрудничество.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, 16 мая в Турции состоялись прямые переговоры между Украиной и Россией по поводу развязанной Москвой войны.

По итогам этих переговоров стороны договорились совершить пленными в формате 1000 на 1000, который в настоящее время уже начался и продолжается, так как происходит в несколько этапов.

Также стороны договорились предоставить свое видение условий по прекращению огня. Соответствующую информацию о подготовке таких наработок подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио.

Также отметим, что после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Путиным, глава Кремля на прошлой неделе заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом по урегулированию войны, который в том числе будет предусматривать прекращение огня. По последней информации, наработки Москвы будут переданы Киеву в ближайшие дни.

Подробнее о переговорах в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.

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