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Глава МЗС Тайваню про військові навчання Китаю: схоже, готуються до війни проти нас

Фото: міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

У Тайвані розкритикували військові навчання Китаю з імітацією ударів. Там вважають, що Пекін може готуватися до війни проти Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву в інтерв'ю CNN.

"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, вони, здається, намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню", - сказав він.

Міністр наголосив, що уряд Тайваню розглядає військову загрозу з боку Пекіна "як на щось, з чим не можна погодитися". Ву прокоментував оцінку американської розвідки про вказівку Сі Цзіньпіна готуватися до можливої війни у 2027 році. Глава МЗС наголосив, що Тайвань повинен бути готовим оборонятися.

"Китайські лідери двічі подумають, перш ніж вирішать застосувати силу проти Тайваню. І незалежно від того, 2025 чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто потрібно підготуватися", - наголосив Ву.

Нагадаємо, після повернення президентки Тайваню з США, 8 квітня, Китай розпочав військові навчання навколо острова.

У Міноборони Китаю заявили, що відпрацювали ймовірні удари по Тайваню та оточення острова.

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