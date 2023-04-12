Глава МИД Тайваня о военных учениях Китая: похоже, готовятся к войне против нас

"Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, они, похоже, пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня", - сказал он.

Министр подчеркнул, что правительство Тайваня рассматривает военную угрозу со стороны Пекина "как-то, с чем нельзя согласиться". Ву прокомментировал оценку американской разведки об указании Си Цзиньпина готовиться к возможной войне в 2027 году. Глава МИД подчеркнул, что Тайвань должен быть готов обороняться.

"Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И независимо от того, 2025 или 2027 год, или даже позже Тайваню просто нужно подготовиться", - подчеркнул Ву.

Напомним, после возвращения президента Тайваня из США, 8 апреля, Китай начал военные учения вокруг острова.

В Минобороны Китая заявили, что отработали вероятные удары по Тайваню и окружение острова.

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