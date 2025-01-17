Глава МЗС Словенії прибула до Києва

Зазначається, що Файон візьме участь у міністерській зустрічі "Україна-Південно-Східна Європа", на якій обговорять питання підтримки України.

"Вони говоритимуть із колегами про подальшу підтримку України, відбудову країни та пошук мирного рішення", - сказано у повідомленні.

Фото: глава МЗС Словенії Таня Файон прибула до Києва (x.com/MZEZ_RS)

Візит президента Словенії до Києва

Варто нагадати, що у червні минулого року Україну відвідувала президент Словенії Наташа Пірц Мусар.

"Я починаю візит до України. Словенія віддана підтримці України та її народу", - повідомила вона тоді у Twitter.

А вже у липні Україна підписала безпекові угоди зі Словенією. В угоді вказано, що Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги (EUMAM) і співпрацюватиме у пошуку джерел фінансування для проєктів української оборонної промисловості.