UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Глава МЗС Словенії прибула до Києва

Фото: глава МЗС Словенії Таня Файон прибула до Києва (x.com/MZEZ_RS)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон приїхала до Києва у п'ятницю, 17 січня. Її запросив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Словенії.

Зазначається, що Файон візьме участь у міністерській зустрічі "Україна-Південно-Східна Європа", на якій обговорять питання підтримки України.

"Вони говоритимуть із колегами про подальшу підтримку України, відбудову країни та пошук мирного рішення", - сказано у повідомленні.

 Фото: глава МЗС Словенії Таня Файон прибула до Києва (x.com/MZEZ_RS)

Візит президента Словенії до Києва

Варто нагадати, що у червні минулого року Україну відвідувала президент Словенії Наташа Пірц Мусар.

"Я починаю візит до України. Словенія віддана підтримці України та її народу", - повідомила вона тоді у Twitter.

А вже у липні Україна підписала безпекові угоди зі Словенією. В угоді вказано, що Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги (EUMAM) і співпрацюватиме у пошуку джерел фінансування для проєктів української оборонної промисловості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News