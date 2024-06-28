Президент Словенії у Києві: Україні та Росії доведеться сісти за стіл переговорів

Україні та Росії, щоб досягти миру, все ж таки доведеться сісти за стіл переговорів.

"Рано чи пізно ворогуючим сторонам доведеться сісти разом. На жаль, завжди необхідно вести переговори з ворогом, з агресором, якщо хочеш досягти миру. Навіть у разі цього конфлікту Росії та Україні доведеться сісти за спільний стіл", - сказала вона.

При цьому словенський лідер уточнила, що "важко передбачити, коли це станеться".

"Мирна конференція у Швейцарії була першим маленьким кроком у цьому напрямку, але всі ми, які були присутні на цій конференції, погодилися, що наступна мирна конференція більше не повинна проходити без Росії. Я сподіваюся, що російська сторона прийме запрошення зробити це якнайшвидше, і тоді картина ставатиме ясніше з кожним днем. Поки таких переговорів між конфліктуючими сторонами не буде, цього не станеться", - продовжила Пірц Мусар.

Вона також додала, що світова громадськість знає, якими є пропозиції України і що містить формула світу президента України Володимира Зеленського, але "ми дуже мало знаємо про те, наскільки Росія готова розпочати переговори".

"Якщо кожен залишиться на своєму боці і не вестиме переговори, ми не досягнемо миру", - резюмувала президент.

Візит президента Словенії до Києва

Свій візит до України президент Словенії Наташа Пірц Мусар розпочала 27 червня.

"Я починаю візит до України. Словенія віддана підтримці України та її народу", - написала вона у своєму Twitter, показавши фото з вокзалу.

Президент Словенії Наташа Пірц Мусар в Україні (x.com/nmusar)

Вже 28 червня, в День Конституції України, президент Володимир Зеленський та президент Словені Наташа Пірц Мусар вшанували пам'ять захисників та захисниць, які віддали свої життя за Україну.

"Воїни почесної варти встановили вінки від глав держав до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що на Михайлівській площі у Києві. Під звуки сурми Володимир Зеленський і Наташа Пірц Мусар віддали шану полеглим воїнам", - йдеться на сайті президента.

Володимир Зеленський та Наташа Пірц Мусар у Києві (president.gov.ua)