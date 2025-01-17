Глава МИД Словении прибыла в Киев

Отмечается, что Файон примет участие в министерской встрече "Украина-Юго-Восточная Европа", на которой обсудят вопросы поддержки Украины.

"Они будут говорить с коллегами о дальнейшей поддержке Украины, восстановление страны и поиск мирного решения", - говорится в сообщении.

Фото: глава МИД Словении Таня Файон прибыла в Киев (x.com/MZEZ_RS)

Визит президента Словении в Киев

Стоит напомнить, что в июне прошлого года Украину посещала президент Словении Наташа Пирц Мусар.

"Я начинаю визит в Украину. Словения предана поддержке Украины и её народа", - сообщила она тогда в Twitter.

А уже в июле Украина подписала соглашения по безопасности со Словенией. В соглашении указано, что Словения будет способствовать Украине в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи (EUMAM) и сотрудничать в поиске источников финансирования для проектов украинской оборонной промышленности.