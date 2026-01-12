Глава МЗС Швеції закликала ЄС посилити санкції проти Росії

Глава МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард закликала ЄС посилити санкції проти Росії та включити нові обмеження до 20-го санкційного пакета через війну проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідне звернення глава МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард опублікувала в соцмережі Х.
У листі, адресованому високій представниці ЄС із зовнішньої політики та безпеки Каї Каллас, Стенергард наголосила, що санкційний тиск залишається одним із ключових інструментів впливу на Кремль.
За її словами, чинні обмеження, зокрема проти енергетичного сектору Росії та так званого "тіньового флоту", вже призвели до суттєвого скорочення доходів РФ, які використовуються для фінансування війни проти України.
Водночас міністерка закликала Євросоюз піти далі та розширити санкції. Серед запропонованих кроків - посилення контролю за обходом обмежень і запровадження повної заборони на надання морських послуг суднам, які перевозять російські енергоносії.
Стенергард також підкреслила важливість єдності країн ЄС у питанні санкцій та наголосила, що новий пакет обмежень має бути спрямований на максимальне послаблення економічних можливостей Росії для продовження війни.
Нещодавно повідомлялося, що країни ЄС планують схвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, що перші санкції були запроваджені ще у 2014 році після анексії Криму, але значно розширені з 2022 року після повномасштабного вторгнення.
Загалом з 24 лютого 2022 року ЄС ухвалив 19 санкційних пакетів у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
У жовтні 2025 року ЄС офіційно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження були спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни, а також на "тіньовий флот".
А 15 грудня стало відомо, що Європейська Рада запровадила нові санкції проти дев’яти осіб та організацій, які сприяють функціонуванню так званого тіньового флоту Росії.