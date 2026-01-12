Глава МЗС Швеції закликала ЄС посилити санкції проти Росії

У листі, адресованому високій представниці ЄС із зовнішньої політики та безпеки Каї Каллас, Стенергард наголосила, що санкційний тиск залишається одним із ключових інструментів впливу на Кремль.

За її словами, чинні обмеження, зокрема проти енергетичного сектору Росії та так званого "тіньового флоту", вже призвели до суттєвого скорочення доходів РФ, які використовуються для фінансування війни проти України.

Водночас міністерка закликала Євросоюз піти далі та розширити санкції. Серед запропонованих кроків - посилення контролю за обходом обмежень і запровадження повної заборони на надання морських послуг суднам, які перевозять російські енергоносії.

Стенергард також підкреслила важливість єдності країн ЄС у питанні санкцій та наголосила, що новий пакет обмежень має бути спрямований на максимальне послаблення економічних можливостей Росії для продовження війни.

Нещодавно повідомлялося, що країни ЄС планують схвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.