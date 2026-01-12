RU

Глава МИД Швеции призвала ЕС усилить санкции против России

Фото: глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард призвала ЕС усилить санкции против России и включить новые ограничения в 20-й санкционный пакет из-за войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее обращение глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард опубликовала в соцсети Х.

В письме, адресованном высокому представителю ЕС по внешней политике и безопасности Кайе Каллас, Стенергард подчеркнула, что санкционное давление остается одним из ключевых инструментов влияния на Кремль.

По ее словам, действующие ограничения, в частности против энергетического сектора России и так называемого "теневого флота", уже привели к существенному сокращению доходов РФ, которые используются для финансирования войны против Украины.

В то же время министр призвала Евросоюз пойти дальше и расширить санкции. Среди предложенных шагов - усиление контроля за обходом ограничений и введение полного запрета на предоставление морских услуг судам, которые перевозят российские энергоносители.

Стенергард также подчеркнула важность единства стран ЕС в вопросе санкций и отметила, что новый пакет ограничений должен быть направлен на максимальное ослабление экономических возможностей России для продолжения войны.

Недавно сообщалось, что страны ЕС планируют одобрить 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

 

Санкции ЕС против России

Напомним, что первые санкции были введены еще в 2014 году после аннексии Крыма, но значительно расширены с 2022 года после полномасштабного вторжения.

Всего с 24 февраля 2022 года ЕС принял 19 санкционных пакетов в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

В октябре 2025 года ЕС официально одобрил 19-й пакет санкций против России. Ограничения были направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны, а также на "теневой флот".

А 15 декабря стало известно, что Европейский Совет ввел новые санкции против девяти лиц и организаций, которые способствуют функционированию так называемого теневого флота России.

