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Глава МЗС Японії сьогодні відвідає Київ та зустрінеться з Кулебою

Фото: глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі (japantimes.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україну з візитом направляється міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Чиновник у Києві проведе зустріч зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.

Зустріч двох міністрів в українській столиці відбудеться у суботу, 9 вересня.

Як зазначили в японському МЗС, у своїх переговорах із Кулебою Хаясі підтвердить тверду підтримку України.

Також сторони обговорять участь Києва у роботі міжнародної спільноти, щоб "якнайшвидше покласти край російському вторгненню в Україну".

Хаясі у цьому візиті супроводжують керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник та генеральний директор Rakuten Group (4755.T).

"Ми сподіваємося, що у цих компаній буде можливість безпосередньо вислухати та спілкуватися з потребами відновлення та реконструкції української сторони, що стане початком поглиблення участі японських компаній у майбутній допомозі у реконструкції України", - розповіли у відомстві.

Підтримка України з боку Японії

Раніше стало відомо, що Японія хоче пом'якшити обмеження на експорт летальної зброї. Зазначається, що держава хоче підтримати тих, хто зазнав військового вторгнення, натякаючи на Україну.

Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Перед цим глава уряду Японії зазначав, що хоче допомогти нашій країні, оскільки його адміністрація побоюється, що перемога РФ підштовхне Китай до нападу на Тайвань і втягне країну в регіональну війну.

Нагадаємо, що японський прем'єр перед цим відвідував Україну 21 березня. Його поїздку тримали у секреті, вона відбулася одразу після зустрічі Кішиди з прем'єром Індії у Нью-Делі.

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ЯпоніяДмитро Кулеба