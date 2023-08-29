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Зеленський провів переговори з прем'єром Японії: що відомо

Вівторок 29 серпня 2023 14:04
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Зеленський провів переговори з прем'єром Японії: що відомо Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою 29 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кісіда заявив, що Японія планує продовжувати підтримувати Україну. Прем'єр також засудив триваючі напади Росії на Україну.

Зазначимо, що раніше Кісіда вже заявляв, що хоче допомогти Україні, оскільки його адміністрація побоюється, що перемога Росії підштовхне Китай до нападу на Тайвань і втягне його країну в регіональну війну.

Що цьому передувало

РБК-Україна повідомило, що Кісіда ініціював телефонні переговори з Зеленським. Повідомлялося, що політики можуть обговорити підтвердженні солідарності Японії з Україною, а також анонс нового пакету допомоги для Києва.

Нагадаємо, що Японія хоче пом'якшити обмеження на експорт летальної зброї. Зазначається, що держава хоче підтримати тих, хто зазнав військового вторгнення, натякаючи на Україну.

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