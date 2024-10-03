Глава МЗС Польщі відреагував на інформацію ЗМІ про "конфлікт" із Зеленським

Що передувало

17 вересня видання Onet з посиланням на джерела повідомляло, що Зеленський "здивував" польську делегацію, коли "не найкращим чином" спілкувався з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським під час зустрічі у Києві 13 вересня. Атмосфера нібито була напруженою та "близькою до сварки".

Що каже Сікорський

"Уже виступаючи в Києві три тижні тому, я отримав запевнення, що питання (ексгумації жертв Волинської трагедії - ред.) буде вирішено. Ми хочемо, щоб це не дратувало Україну, а щоб забезпечити польсько-українське примирення та союз без цього чутливого питання", - зазначив Сікорський.

Він також красномовно згадав сварку з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Києва у вересні.

Відповідаючи на питання, чи зрозумів Зеленський те, що він йому хоче донести та чи справді під час зустрічі виник конфлікт, Сікорський сказав: "Я дійсно можу стояти на своєму. Ми побачимо по їхнім вчинкам".

Польський міністр також нагадав, що ексгумації домагається, зокрема, президент країни Анджей Дуда, а також спікер Сейму Шимон Головня та віцепрем'єр-міністр, голова Міноборони Владислав Косіняк-Камиш.