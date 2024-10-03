Глава МИД Польши отреагировал на информацию СМИ о "конфликте" с Зеленским

Что предшествовало

17 сентября издание Onet со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский "удивил" польскую делегацию, когда "не лучшим образом" общался с главой МИД Польши Радославом Сикорским во время встречи в Киеве 13 сентября. Атмосфера якобы была напряженной и "близкой к ссоре".

Что говорит Сикорский

"Уже выступая в Киеве три недели назад, я получил заверение, что вопрос (эксгумации жертв Волынской трагедии - ред.) будет решен. Мы хотим, чтобы это не раздражало Украину, а чтобы обеспечить польско-украинское примирение и союз без этого чувствительного вопроса" , - отметил Сикорский.

Он также красноречиво вспомнил ссору с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Киев в сентябре.

Отвечая на вопрос, понял ли Зеленский то, что он хочет донести и действительно ли во время встречи возник конфликт, Сикорский сказал: "Я действительно могу стоять на своем. Мы увидим по их поступкам".

Польский министр также напомнил, что эксгумации добивается, в частности, президент страны Анджей Дуда, а также спикер Сейма Шимон Головня и вице-премьер-министр, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камиш.