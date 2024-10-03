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Глава МЗС Польщі відреагував на інформацію ЗМІ про "конфлікт" із Зеленським

Польща, Четвер 03 жовтня 2024 16:27
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Глава МЗС Польщі відреагував на інформацію ЗМІ про "конфлікт" із Зеленським Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Польщі "існує національний консенсус" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Міністерство закордонних справ країни отримало від України запевнення, що питання буде вирішено.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Що передувало

17 вересня видання Onet з посиланням на джерела повідомляло, що Зеленський "здивував" польську делегацію, коли "не найкращим чином" спілкувався з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським під час зустрічі у Києві 13 вересня. Атмосфера нібито була напруженою та "близькою до сварки".

Що каже Сікорський

"Уже виступаючи в Києві три тижні тому, я отримав запевнення, що питання (ексгумації жертв Волинської трагедії - ред.) буде вирішено. Ми хочемо, щоб це не дратувало Україну, а щоб забезпечити польсько-українське примирення та союз без цього чутливого питання", - зазначив Сікорський.

Він також красномовно згадав сварку з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Києва у вересні.

Відповідаючи на питання, чи зрозумів Зеленський те, що він йому хоче донести та чи справді під час зустрічі виник конфлікт, Сікорський сказав: "Я дійсно можу стояти на своєму. Ми побачимо по їхнім вчинкам".

Польський міністр також нагадав, що ексгумації домагається, зокрема, президент країни Анджей Дуда, а також спікер Сейму Шимон Головня та віцепрем'єр-міністр, голова Міноборони Владислав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш заявив, що офіційна Варшава не повинна схвалювати членство України в Європейському Союзі доти, доки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року. На його думку, на тлі євроінтеграції України влада Польщі має "поставити ультиматум".

Водночас президент Польщі Анджей Дуда виступив проти блокування вступу України до ЄС через Волинську трагедію.

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