Глава МИД Польши отреагировал на информацию СМИ о "конфликте" с Зеленским

В Польше "существует национальный консенсус" относительно эксгумации жертв Волынской трагедии. Министерство иностранных дел страны получило от Украины заверение, что вопрос будет решен.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Что предшествовало

17 сентября издание Onet со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский "удивил" польскую делегацию, когда "не лучшим образом" общался с главой МИД Польши Радославом Сикорским во время встречи в Киеве 13 сентября. Атмосфера якобы была напряженной и "близкой к ссоре".

Что говорит Сикорский

"Уже выступая в Киеве три недели назад, я получил заверение, что вопрос (эксгумации жертв Волынской трагедии - ред.) будет решен. Мы хотим, чтобы это не раздражало Украину, а чтобы обеспечить польско-украинское примирение и союз без этого чувствительного вопроса" , - отметил Сикорский.

Он также красноречиво вспомнил ссору с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Киев в сентябре.

Отвечая на вопрос, понял ли Зеленский то, что он хочет донести и действительно ли во время встречи возник конфликт, Сикорский сказал: "Я действительно могу стоять на своем. Мы увидим по их поступкам".

Польский министр также напомнил, что эксгумации добивается, в частности, президент страны Анджей Дуда, а также спикер Сейма Шимон Головня и вице-премьер-министр, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камиш.