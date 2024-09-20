Глава МИД Польши попытался оправдать свое скандальное заявление о Крыме

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что он поддерживает территориальную целостность Украины. А его предложение отдать Крым под мандат ООН прозвучало в рамках гипотетической дискуссии.

"С другой стороны, на конференции (в Киеве - ред.) была гипотетическая дискуссия между экспертами в режиме off the record (конфиденциально, без цитирования), где мы рассматривали, как реализовать предложения самого президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях", - добавил Сикорский.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины. И сам он неоднократно об этом говорил.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе во время визита в Киев Сикорский заявил о том, что одним из вариантов в контексте Крыма является передача полуострова под мандат ООН. Это, по словам польского чиновника, было бы необходимо "для проведения честного референдума".

После этого глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что такое предложение министра иностранных дел Польши является недопустимым.

Как отметил Чубаров, фактически польский чиновник предложил Украине отдать Крым России.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины добавили, что Крым всегда будет украинским и в этом вопросе не допускаются компромиссы.

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