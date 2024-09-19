Глава МЗС Польщі пропонує віддати Крим під мандат ООН: у Меджлісі відреагували

Заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо того, що Крим можна передати під мандат ООН - є неприпустимою.

Що передувало

Сьогодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

"Крим символічно важливий для Росії, особливо для (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна, але стратегічно важливий для України. Я не бачу, як можна досягти миру без демілітаризації Криму", - заявив він.

Реакція Меджлісу

"Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно припустив, що задля припинення війни Росії проти України, наша держава має поступитися Кримом. Інакше розцінити слова польського дипломата не представляється можливим", - заявив Чубаров.

За його словами, Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви неприпустимими та цинічними. Адже вони не відповідають національним інтересам України, а також правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України.

У Меджлісі нагадали, що згідно з національним законодавством України та міжнародним правом "законними жителями" Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території, що підтверджується у встановленому українським законодавством порядку. Саме тому інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму не потрібні та недоцільні.

"Крим - це тимчасово окупована території України і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова", - сказано у заяві.