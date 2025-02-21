Глава МЗС Польщі привіз до Вашингтона збитий Україною "Шахед" (відео)

Він розповів, що зараз перебуває на Конференції консервативної політичної дії, яку проводять у Вашингтоні. Вона є одним з найвпливовіших політичних заходів у світі.

"Цього року учасники (конференції - ред.) зможуть побачити символ загибелі тисяч невинних людей, збитий українцями і доставлений Польщею: іранський безпілотник "Шахед", - зазначив Сікорський.

Він додав, що разом країни Заходу ефективно протистоять осі зла.