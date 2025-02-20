Глава МЗС Польщі полетів до США на прохання Вашингтона, - ЗМІ
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський полетів до США з неофіційним візитом. Ймовірно, поїздку ініціювали з американської сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita та Polsat News.
За інформацією ЗМІ, сьогодні, 20 лютого, Сікорський мав вилетіти до США. Офіційного підтвердження його візиту поки немає.
Польське видання Rzeczpospolita зазначає, що ініціатива зустрічі виходила від американської сторони. За даними Polsat News, польський міністр зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо.
Як вказують ЗМІ, повідомлення про візит Радослава Сікорського до США надходять у ключовий момент, коли між США, Україною і Європою виникли розбіжності.
Конфлікт США та Європи
Нагадаємо, минулого тижня у рамках Мюнхенської конференції з безпеки спецпредставник президента США Кіт Келлог сказав, що не бачить Європу за столом переговорів щодо війни в Україні.
Країни ЄС розкритикували таку позицію США. Президент Франції Еммануель Макрон ініціював "екстрений саміт" після Мюнхенської конференції.
Відомо, що наступного тижня Макрон поїде до США. Також у Вашингтоні чекають прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.
За даними The Telegraph, він представить Трампу план відправлення 30 тисяч європейських військових до України у разі укладення угоди про припинення вогню. За інформацією видання, Стармер закликатиме Трампа тримати американські винищувачі, а також ракети у Східній Європі у випадку порушення Росією перемир'я.
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