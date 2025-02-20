Глава МЗС Польщі полетів до США на прохання Вашингтона, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський полетів до США з неофіційним візитом. Ймовірно, поїздку ініціювали з американської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita та Polsat News.

За інформацією ЗМІ, сьогодні, 20 лютого, Сікорський мав вилетіти до США. Офіційного підтвердження його візиту поки немає.

Польське видання Rzeczpospolita зазначає, що і ніціатива зустрічі виходила від американської сторони. За даними Polsat News, польський міністр зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо.