Дуда планує зустрітися з Трампом у Вашингтоні, - ЗМІ

Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 22 лютого, відвідає Вашингтон. Він планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

Як стверджує PAP, зустріч запланована на 20:30 за київським часом у суботу, 22 лютого.

За інформацією видання, зустріч Дуди й Трампа може відбутися в Білому домі або на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) поблизу Вашингтона, де виступатиме американський президент.

Не лише Дуда планує зустрітися з Трампом

Нагадаємо, раніше французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Хаддад заявив, що президент Франції Еммануель Макрон може провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом уже в понеділок, 24 лютого.

Пізніше президент Франції підтвердив плани відвідати Вашингтон. За словами Макрона, він хоче переконати президента США в тому, що його інтереси збігаються з європейськими, "що б він не думав".

"Я скажу йому: "У глибині душі ти не можеш бути слабким перед обличчям Путіна, це не ти, це не твоя фішка", - уточнив Макрон.

Також наступного тижня Вашингтон також відвідає прем'єр Британії Кір Стармер. Згідно з чутками у ЗМІ, він має представити Трампу ідею про відправлення європейських військ до України.

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