Глава МИД Польши привез в Вашингтон сбитый Украиной "Шахед" (видео)

Визит Сикорского в США

Напомним, вчера, 20 февраля, польские СМИ писали о том, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прилетел в Вашингтон по запросу американской стороны.

Это происходит в тот момент, когда начались разногласия между США, Европой и Украиной.

Ожидается, что Сикорский проведет встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Также СМИ пишут, что президент Польши Анджей Дуда планирует уже завтра встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

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