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Глава МИД Польши привез в Вашингтон сбитый Украиной "Шахед" (видео)

Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сейчас находится с визитом в США. Он привез с собой дрон-камикадзе "Шахед", который сбили украинские защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сикорского в соцсети X.

Он рассказал, что сейчас находится на Конференции консервативного политического действия, которую проводят в Вашингтоне. Она является одним из самых влиятельных политических мероприятий в мире. 

"В этом году участники (конференции - ред.) смогут увидеть символ гибели тысяч невинных людей, сбитый украинцами и доставленный Польшей: иранский беспилотник "Шахед", - отметил Сикорский. 

Он добавил, что вместе страны Запада эффективно противостоят оси зла.

Визит Сикорского в США

Напомним, вчера, 20 февраля, польские СМИ писали о том, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прилетел в Вашингтон по запросу американской стороны.

Это происходит в тот момент, когда начались разногласия между США, Европой и Украиной.

Ожидается, что Сикорский проведет встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Также СМИ пишут, что президент Польши Анджей Дуда планирует уже завтра встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

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