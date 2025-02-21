Глава МИД Польши привез в Вашингтон сбитый Украиной "Шахед" (видео)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сейчас находится с визитом в США. Он привез с собой дрон-камикадзе "Шахед", который сбили украинские защитники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сикорского в соцсети X.
Он рассказал, что сейчас находится на Конференции консервативного политического действия, которую проводят в Вашингтоне. Она является одним из самых влиятельных политических мероприятий в мире.
"В этом году участники (конференции - ред.) смогут увидеть символ гибели тысяч невинных людей, сбитый украинцами и доставленный Польшей: иранский беспилотник "Шахед", - отметил Сикорский.
Он добавил, что вместе страны Запада эффективно противостоят оси зла.
Напомним, вчера, 20 февраля, польские СМИ писали о том, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прилетел в Вашингтон по запросу американской стороны.
Это происходит в тот момент, когда начались разногласия между США, Европой и Украиной.
Ожидается, что Сикорский проведет встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.
Также СМИ пишут, что президент Польши Анджей Дуда планирует уже завтра встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
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