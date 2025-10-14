Голова МЗС Польщі привіз до парламенту Британії "Шахед", яким атакували Україну (фото)

"Сьогодні в британському парламенті я продемонстрував іранський дрон Shahed 136, який Росія використовувала проти України. Кремль за допомогою таких дронів тероризує українців, а за допомогою приманок вторгся в польське небо", - написав Сікорський.

Фото: "Шахед" показали в парламенті Британії (x.com/sikorskiradek)

Він уточнив, що цілий флот такого металобрухту може знищити критичну інфраструктуру.

Також Сікорський підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін програє війну проти України, тільки коли визнає, що її початок був помилкою.

"Він має зрозуміти, що йому не перемогти в цій війні. Так, Росія може програти цю війну, як вона вже програвала багато інших - Великій Британії, Японії, Польщі або моджахедам в Афганістані", - додав міністр.

До слова, раніше Сікорський уже привозив із собою до Вашингтона російський "Шахед", який збили українські захисники.